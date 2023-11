Gladbach will historischen Sieg beim BVB

IMAGO/Laci Perenyi

Gerardo Seoane fordert gegen den BVB Aggressivität

Mönchengladbach-Trainer Gerardo Seoane will am Samstag im Borussen-Duell den ersten Sieg seit neun Jahren in Dortmund feiern.

"Diese Herausforderung wollen wir durch mutiges Spielen mit dem Ball, Aggressivität und Intensität angehen", sagte er am Donnerstag. Zuletzt gewannen die Gladbacher beim BVB im März 2014 mit 2:1.

In Dortmund wird das Arbeiten für Seoane allerdings anders als sonst. "Ich bin mir bewusst, dass es in Dortmund aufgrund der Lautstärke schwieriger sein wird, Anweisungen zu geben."

Um Punkte mitzunehmen, brauche es eine Teamleistung, Schnelligkeit im Umschaltspiel und "die Bereitschaft, defensiv zu arbeiten". Der Coach warnte aber vor dem guten Gegenpressing des BVB: "Da wollen wir sie mit unseren Qualitäten am Ball fordern."

Die Gladbacher reisen mit Rückenwind von einem 4:0 gegen den VfL Wolfsburg vor der Länderspielpause in den Ruhrpott - mit dabei ist Rückkehrer Jordan. "Er hat diese Woche alle Einheiten mitgemacht und steht wieder zu 100 Prozent zur Verfügung", so Seoane über den Stürmer. Auch Innenverteidiger Ko Itakura soll wieder mit von der Partie sein.

Momentan belegen die Gladbacher mit 13 Punkten den neunten Tabellenplatz. Die Formkurve zeigt nach oben. Gegen einen zuletzt in der Liga schwächelnden BVB sind Punkte möglich.