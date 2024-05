Salzburg soll neuen Trainer gefunden haben

APA/AFP

Pepijn Lijnders (r.) soll laut "Krone" bereits in Salzburg sein

Bundesliga-Serienmeister Salzburg steht laut übereinstimmenden Medienberichten unmittelbar vor der Verpflichtung des Niederländers Pepijn Lijnders als Cheftrainer ab Sommer. Wie die "Krone" in ihrer Online-Ausgabe berichtete, ist der derzeitige Co-Trainer von Jürgen Klopp bei Liverpool bereits am Dienstagabend in Salzburg gelandet. Auch die englischen Medien "The Athletic" und "The Times" berichteten vom Interesse der Mozartstädter.

Lijnders ist mit einer halbjährigen Unterbrechung seit 2015 Assistenztrainer bei Liverpool, von Jänner bis Mai 2018 betreute der 41-Jährige NEC Nijmegen in der zweithöchsten niederländischen Spielklasse als Cheftrainer. Das ist seine einzige Erfahrung in dieser Position. Lijnders hat laut "The Athletic" bereits im Februar bekanntgegeben, Liverpool zusammen mit Klopp am Saisonende zu verlassen.

Nach der Trennung von Gerhard Struber Mitte April wird Salzburg derzeit von Interimstrainer Onur Cinel betreut und hat am Sonntag noch die Chance, Meister zu werden. Es war aber seit Beginn der Amtszeit beschlossene Sache, dass Cinel nach der Saison zu Kooperationsverein Liefering zurückkehren wird.

