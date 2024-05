Giroud verlässt Milan und geht in die USA

APA/AFP

Giroud sagt Mailand adieu

Der französische Altmeister Olivier Giroud wird Milan mit Saisonende verlassen und seine Karriere in den USA fortsetzen.

Der 37-jährige Ex-Weltmeister gab seine Pläne am Montag bekannt. Giroud spielt seit Juli 2021 für die Mailänder, mit denen er in seiner ersten Saison beim Club den Meistertitel holte. Als nächste Station des Stürmers gilt der Los Angeles FC, wo bereits Frankreichs Ex-Teamtorhüter Hugo Lloris engagiert ist.

Für Frankreich schloss Giroud in 131 Länderspielen bisher 57 Tore - ein Rekord. Mit den "Bleus" gewann er 2018 die WM. Bei der EM im Sommer in Deutschland trifft er mit Frankreich in der Gruppenphase auf Österreich.

