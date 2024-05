Sturm will es wieder am letzten Spieltag richten

GEPA pictures

Mario Haas feierte mit Sturm drei Mal die Meisterschaft.

Erstmals seit 2011 wird die Titelentscheidung in der Bundesliga in der letzten Runde fallen. Sturm Graz verteidigt am Sonntag zu Hause gegen Austria Klagenfurt einen Zwei-Punkte-Vorsprung auf Red Bull Salzburg. Vor 13 Jahren holten sich die Steirer in der 36. Runde der damaligen Zehner-Liga den Titel. Auch 1999 verteidigte Sturm den Vorsprung in der finalen Partie der Meisterschaft erfolgreich. Das Stadion Graz-Liebenau war beide Male die Spielstätte der Triumphe.

Zum sechsten Mal insgesamt seit Einführung der Dreipunkteregel in der Saison 1995/96 wird die Meistertrophäe im letzten Abdruck vergeben, gleich viermal war Sturm dabei. Immer setzten sich die bis dahin führenden Mannschaften durch. 1996 sicherte sich Rapid dank eines 3:0-Sieges im direkten Duell mit Verfolger Sturm in der Schlussrunde den Titel. 1999, 2000 und 2010 waren es Sturm, der FC Tirol und Salzburg, die sich auch in der Endabrechnung durchsetzten.

Auch am 25. Mai 2011 ließ sich Sturm in einer spannenden Meisterentscheidung die Tabellenführung nicht mehr nehmen. Die im Zweikampf mit der Wiener Austria auf einen Sieg angewiesenen Grazer siegten vor 15.400 Zuschauern dank eines späten Tores von Samir Muratovic gegen Wacker Innsbruck mit 2:1 und brachten den dritten Meistertitel der Clubgeschichte nach 1998 und 1999 aus eigener Kraft ins Trockene. Red Bull Salzburg wurde nach einem 4:2 gegen die Austria mit drei Zählern Rückstand noch Zweiter.

Die Mozartstädter hatten im neuen Liga-Modus (seit 2018) samt Punkteteilung in den vergangenen Jahren stets für klare Fronten gesorgt. Spätestens zwei Runden vor Saisonende hatte Salzburg stets die Titelverteidigung geschafft. Seit zehn Jahren sind die Bullen durchgehend Meister. Zuletzt jubelte mit der Austria 2013 eine andere Mannschaft. Die Violetten sicherten sich damals in der vorletzten Runde den Titel.

apa