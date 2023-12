Kovac will Traumbilanz gegen Bochum ausbauen

AFP/SID/RONNY HARTMANN

Niko Kovac will seine weiße Weste gegen den VfL Bochum behalten

Trainer Niko Kovac vom VfL Wolfsburg will beim Gastspiel beim VfL Bochum in der Fußball-Bundesliga seine beeindruckende Bilanz weiter verbessern.

"Die ist nicht so schlecht. Ich hoffe, wir können es ausbauen", sagte der 52-Jährige, der beim Ruhrpott-Klub in zwölf Partien als Spieler und Trainer noch ungeschlagen ist.

Sieben Siege und drei Remis holte Kovac in seiner aktiven Zeit, nun soll der dritte Sieg im dritten Spiel als Coach her. "Ich habe es gestern gelesen. Dass es wirklich makellos ist, hätte ich nicht gedacht, zumal es immer schwierig ist in Bochum", sagte Kovac, angesprochen auf seine Bilanz, und lobte die gute Atmosphäre an der Castroper Straße: "Bochum hat immer richtig Spaß gemacht. Die Stimmung ist toll, und wir müssen uns dieser schwierigen Aufgabe stellen."

Mithelfen soll nach dem wichtigen Heimsieg gegen RB Leipzig in der Vorwoche auch wieder Topstürmer Jonas Wind. Der Däne, der bereits neun Saisontore erzielte hat, sei trotz einer leichten Erkältung unter Woche "zu 100 Prozent einsatzfähig".

Sehr fraglich ist hingegen der Einsatz von Innenverteidiger Sebastiaan Bornauw (muskuläre Probleme), Stürmer Amin Sarr (Knie) und des zuletzt häufiger auf der Bank sitzenden Kapitäns Maximilian Arnold (Rücken), die allesamt das Abschlusstraining verpassten.