APA/ERWIN SCHERIAU

Serrano (links) muss zwei Spiele pausieren

Sturm Graz muss zwei Spiele auf Javier Serrano verzichten.

Der Mittelfeldspieler wurde am Montag vom Strafsenat der Bundesliga wegen Rohen Spiels für drei Spiele, zwei davon unbedingt, gesperrt. Serrano war am vergangenen Sonntag beim 1:1 gegen Blau-Weiß Linz nach einem schweren Foul an Ronivaldo ausgeschlossen worden.

apa