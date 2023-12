So plant der VfB Stuttgart mit Guirassy und Undav

AFP/SID/THOMAS KIENZLE

Begehrt: Deniz Undav (l.) und Serhou Guirassy vom VfB Stuttgart

Bundesliga-Überraschungsteam VfB Stuttgart will um eine längerfristige Zusammenarbeit mit seinem begehrten Sturmduo kämpfen. Wie Sportdirektor Fabian Wohlgemuth bei "Sky" mitteilte, hofft der VfB auf einen Verbleib seines Toptorjägers Serhou Guirassy und einen Kauf des bislang ausgeliehenen Deniz Undav.

"Es ist so, dass er für sich und wir für uns Argumente hatten, in einer Situation - die weitaus schwieriger war als heute - den Vertrag zu verlängern. Heute wiegen die Argumente, die für uns sprechen, eigentlich noch schwerer", sagte Wohlgemuth über Guirassy, der zwar noch bis 2026 unter Vertrag steht, aber eine Ausstiegsklausel über 17,5 Millionen Euro besitzen soll, die schon im Winter greift.

Guirassy (16 Saisontore) spüre, "wie ihn die Fans lieben. Er spürt, wie ihn die Mannschaft braucht. Und er spürt auch, wie sich alle wünschen, dass er hier bei uns bleibt. Er ist ein hochanständiger Kerl und das lässt ihn alles nicht kalt. Also, wir tun alles, was in unserer Hand liegt und an uns wird es sicherlich nicht scheitern."

Undav (acht Treffer) ist noch bis Saisonende von Brighton & Hove Albion ausgeliehen, wo er einen Vertrag bis 2026 besitzt. Die Engländer hatten für den Ex-Meppener 2022 sieben Millionen Euro Ablöse gezahlt.

"Da sitzen ja mehrere Parteien am Tisch, und an diesem Tisch haben wir nicht das größte Gewicht", sagte Wohlgemuth: "Deniz hat einen Vertrag in Brighton und der Verein in England wird schon auch federführend mitentscheiden, wie es in der Situation weitergeht. Klar arbeiten wir daran, aber das wird schon auch noch den einen oder anderen Monat dauern, bis es überhaupt möglich ist, in dem Zusammenhang Nägel mit Köpfen zu machen."