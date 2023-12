Darmstadt im Jahresendspurt mit Personalsorgen

IMAGO/Pressefoto Rudel/Herbert Rudel

Torsten Lieberknecht muss personell basteln

Fußball-Bundesligist Darmstadt 98 hat im Jahresendspurt mit großen personellen Problemen zu kämpfen.

"Ich war am Mittwochabend bei einem Konzert, eine Liedzeile ging so: 'Wir pfeifen aus dem letzten Loch. Doch solange wir noch pfeifen können, leben wir noch!'", erzählte Trainer Torsten Lieberknecht: "Uns werden einige fehlen. Mehr möchte ich dazu nicht sagen."

Er suhle sich allerdings "nie in Pessimismus, auch wenn die personelle Situation mal schwieriger ist", sagte er vor dem Spiel gegen den VfL Wolfsburg am Samstag (15:30 Uhr) weiter: "Wir spielen zu Hause am Bölle mit unseren Fans im Rücken. Daraus schöpfen wir Kraft." Die Durststrecke von sieben Spielen ohne Sieg müsse sein Team "aushalten" und "Widerstandskraft" beweisen.