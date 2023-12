Gosens fehlt Union Berlin bis Jahresende

IMAGO/Sebastian Räppold/Matthias Koch

Robin Gosens fehlt Union in den letzten beiden Spielen

Fußball-Bundesligist Union Berlin muss im Jahresendspurt auf Nationalspieler Robin Gosens verzichten. "Es ist leider Winterpause für ihn, er wird sicher auch am Mittwoch nicht spielen können", bestätigte Trainer Nenad Bjelica am Freitag.

Damit fehlt Gosens den Köpenickern nicht nur am Samstag beim VfL Bochum (15:30 Uhr), sondern auch am Mittwoch gegen den 1. FC Köln (18:30 Uhr).

Der 29-Jährige habe in der letzten Champions-League-Partie gegen Real Madrid (2:3) am Dienstag einen Schlag abbekommen, erklärte Bjelica: "Wir hoffen, dass er am 2. Januar wieder ins Training einsteigen kann", es sei aber noch zu früh, ein Urteil abzugeben. Außerdem muss Union vorerst auf Abwehrspieler Danilho Doekhi verletzungsbedingt verzichten.

Nach 14 Spielen liegt Union in der Tabelle auf Rang 15, Bochum hat auf dem 14. Platz drei Punkte Vorsprung. "Jedes Spiel ist wichtig, aber wenn du gegen direkte Gegner spielst, ist es noch wichtiger", betonte Bjelica, der einen "sehr aggressiven Gegner" erwartet.