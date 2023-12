Inter hält Juventus auf Distanz

IMAGO/Spada/LaPresse

Yann Aurel Bisseck traf für Inter

Der gebürtige Kölner Yann Aurel Bisseck hat mit seinem ersten Tor für Inter Mailand die Tabellenführung des Ex-Meisters gefestigt.

Der ehemalige Kapitän der deutschen U21-Nationalmannschaft traf beim 2:0 (1:0) gegen US Lecce in der 43. Minute per Kopf zur Führung. Inter liegt weiter vier Punkte vor Juventus Turin, das 2:1 (1:0) bei Aufsteiger Frosinone gewann.

Innenverteidiger Bisseck, der für seinen Jugendverein 1. FC Köln im Jahr 2017 drei Partien in der Bundesliga bestritt, war in seinem sechsten Serie-A-Spiel erstmals erfolgreich. Kurz vor Schluss erhöhte Nicolo Barella (78.), bei Lecce sah Lameck Banda noch Rot (83.).

Stark präsentierte sich erneut auch Yann Sommer. Zum zwölften Mal in 17 Partien hielt der ehemalige Gladbach- und Bayern-Keeper die Null, insgesamt hat der Schweizer bislang nur sieben Gegentore zu beklagen.

Juventus hatte zuvor mit Mühe einen Rückschlag im Titelrennen verhindert. Kenan Yildiz (12.) und Dusan Vlahovic (81.) erzielten die Treffer der Gäste. Frosinone hatte durch Jaime Baez (51.) zwischenzeitlich ausgeglichen.