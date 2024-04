Kroos-Verwandtschaft von DFB-Rückkehr überrascht

IMAGO/Cathrin Mller / M.i.S.

Mit dem Comeback von Toni Kroos kehrte die DFB-Elf in die Erfolgsspur zurück

Für die Verwandtschaft von Toni Kroos ist die Rückkehr des Weltmeisters von 2014 in die Fußball-Nationalmannschaft eher überraschend gekommen.

"Man hatte das Kapitel als Familie schon ein bisschen abgeschlossen", sagte Bruder Felix Kroos dem Portal "t-online". "Es ist eine große Entscheidung gewesen, die jetzt auch nicht von heute auf morgen getroffen wurde. Deswegen haben wir da schon drüber geredet."

Die Entscheidung, nach fast drei Jahren Pause wieder für Deutschland zu spielen, habe der 34 Jahre alte Mittelfeldstar von Real Madrid aber allein getroffen.

"Am Ende ist es so, dass er jemand ist, der seine Entscheidungen ganz klar für sich trifft", erklärte Ex-Profi Felix Kroos. Sein Bruder habe "einfach Bock" und "totale Vorfreude" auf die Heim-EM in diesem Sommer.

Nach der EM 2021 in England hatte der fünfmalige Champions-League-Sieger seinen Rücktritt von der Nationalmannschaft erklärt. Im März gab er beim 2:0-Sieg in Frankreich sein Comeback in der Auswahl von Bundestrainer Julian Nagelsmann, der die Rückkehr initiiert hatte.

Die deutsche Mannschaft eröffnet die Europameisterschaft im eigenen Land am 14. Juni in München gegen Schottland.