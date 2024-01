Liverpool gewinnt Neujahrs-Spektakel

IMAGO/Peter Byrne

Der FC Liverpool hat die Tabellenführung gefestigt

Der FC Liverpool hat seine Tabellenführung in der englischen Premier League ausgebaut. Die Mannschaft von Teammanager Jürgen Klopp besiegte Newcastle United am Neujahrstag mit 4:2 (0:0) und hat nun drei Punkte Vorsprung auf den ersten Verfolger Aston Villa.

Mohamed Salah (49.) brachte die Reds kurz nach dem Seitenwechsel in Führung. In der ersten Halbzeit war der Ägypter noch mit einem Foulelfmeter am starken Gäste-Keeper Martin Dubravka gescheitert (22.).

Nach dem Ausgleich des ehemaligen Dortmunders Alexander Isak (54.), machten Curtis Jones (74.), Cody Gakpo (78.) und Salah (86., Foulelfmeter) den hochverdienten Erfolg der Gastgeber perfekt. Newcastle verkürzte zwischenzeitlich nur noch durch Sven Botman (82.).