Gomez bestätigt Werner-Abschied nach England

IMAGO/Julia Rahn/SID/IMAGO/Julia Rahn

Technischer Direktor bei RB Leipzig: Mario Gomez

RB Leipzigs Technischer Direktor Mario Gomez hat die Leihe von Nationalstürmer Timo Werner zum englischen Erstligisten Tottenham Hotspur indirekt bestätigt.

"Das ist ein Win-Win für alle", sagte der 38-Jährige bei "Sport1": "Deutschland profitiert davon. Wir profitieren davon, weil wir einen Spieler ins Laufen kriegen. Er wird regelmäßig spielen, das ist das, was Tottenham uns vermittelt hat."

Werner war zwar mit RB ins Trainingslager im spanischen Marbella gereist, dort trainierte der 27 Jahre alte Angreifer aber nur noch individuell. Auch im Aufgebot für das Testspiel gegen den FC St. Gallen (1:0) hatte er gefehlt.

"Klub- und Spielerseite befinden sich in Verhandlungen mit einem anderen Verein", hatte Leipzig zuvor mitgeteilt.

Bei den Londonern besteht nach der Abstellung des Südkoreaners Heung-min Son für den Asien Cup im Angriff Handlungsbedarf. Die Premier League kennt Werner zudem schon aus seiner Zeit beim FC Chelsea. Die Spurs wollen den Stürmer bis Saisonende ausleihen.

Werner selbst will sich für die Heim-EM im kommenden Sommer empfehlen. Das war ihm in Leipzig zuletzt nicht mehr gelungen. Beim DFB-Pokalsieger gehörte Werner nicht mehr zur Stammformation. In der Bundesliga spielte er nur zweimal von Beginn an, in der Champions League kein einziges Mal.