"Gute Freunde" mit der "5" - Bayern ehren Beckenbauer

IMAGO/nordphoto GmbH / Straubmeier

Die Bayern gedachten Franz Beckenbauer mit einer Schweigeminute

Der FC Bayern hat das große Lebenswerk seiner verstorbenen Ikone Franz Beckenbauer im Bundesliga-Heimspiel gegen die TSG Hoffenheim noch einmal ausführlich gewürdigt. Nicht nur bei der Schweigeminute für den Fußball-Kaiser vor dem Anpfiff war Beckenbauer im Bundesliga-Heimspiel gegen die TSG Hoffenheim am Freitagabend allgegenwärtig.

Die Bayern-Profis wärmten sich mit der legendären Nummer 5 auf und trugen während des Spiels ein Sondertrikot mit der Aufschrift "Danke Franz", dazu wie ihr Gegner Trauerflor. Nach dem Spiel sollen die Shirts unterschrieben und versteigert werden. Der gesamte Erlös kommt der Franz-Beckenbauer-Stiftung zugute.

Zudem hat der FC Bayern zahlreiche Weggefährten des Kaisers zu der Partie eingeladen. Die Allianz Arena erstrahlte wie in den vergangenen Tagen mit dem Schriftzug "Danke Franz". Vor der Südkurve hing ein schwarzes Banner mit dem Schriftzug "Die Lichtgestalt geht auf die letzte Reise - Ruhe in Frieden, Kaiser!"

Beim Einlaufen der Teams wurde das einst von Beckenbauer gesungene Lied "Gute Freunde" gespielt. Dazu gab es vorab auf den beiden Anzeigetafeln Einspieler zu seinen Ehren, das sonst eher bunte Rahmenprogramm verlief angepasst in Moll. Während des Spiels sangen die Bayern-Fans den Beckenbauer-Hit immer wieder lautstark.

FC Bayern: Tuchel will Beckenbauer Sieg widmen

"Es ist für die Mannschaft und mich ein großer Ansporn, das Spiel ihm zu widmen und zu gewinnen", sagte Trainer Thomas Tuchel vor dem Anpfiff bei Sat.1. Beckenbauers Weggefährte Sepp Maier regte eine Statue vor der Arena neben der von Gerd Müller an, betonte aber: "Ich glaube, dass der Franz gar nicht erpicht darauf war, dass nach seinem Tod sehr viel über ihn gesprochen wird, er war immer ein bescheidener Mensch."

Der Weltmeister-Kapitän von 1974 und -Teamchef von 1990 war am vergangenen Sonntag im Alter von 78 Jahren verstorben. Die Beisetzung fand am Freitag im engsten Familienkreis statt, am kommenden Freitag (15.00 Uhr/ARD) findet eine Trauerfeier für Beckenbauer in der Allianz Arena statt.