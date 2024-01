Renner fällt wegen Knie-OP monatelang aus

APA/EXPA/REINHARD EISENBAUER

Bei Rene Renner wird eine Operation am linken Knie fällig

Bundesligist LASK muss mehrere Monate ohne Außenspieler Rene Renner auskommen.

Wie die Linzer am Donnerstagabend mitteilten, muss sich der Linksverteidiger aufgrund chronischer Beschwerden am linken Knie am Freitag einer Operation unterziehen. "Rene ist für uns ein absoluter Leistungsträger, dessen Ausfall uns natürlich schmerzt. Er erhält von uns jegliche Unterstützung", erklärte Sport-Geschäftsführer Radovan Vujanovic.

Der 30-jährige Renner absolvierte in der abgelaufenen Herbstsaison 14 Pflichtspieleinsätze für den LASK.

apa