LASK engagiert jungen Mittelstürmer Copado

APA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Copado kommt aus München zum LASK

Fußball-Bundesligist LASK hat sich aus der Zweier-Mannschaft des FC Bayern München verstärkt.

Die Linzer engagierten am Montag den 20-jährigen Mittelstürmer Lucas Copado bis Sommer 2028. Der siebenfache deutsche Nachwuchsteamspieler hat im Herbst in der bayrischen Regionalliga in 17 Spielen zehn Tore und fünf Assists verbucht, im Jänner 2022 kam er einmal auch für die Bayern in der Bundesliga zum Einsatz.

Copado ist Sohn des ehemaligen Bundesliga-Spielers Francisco Copado und Neffe des langjährigen Bayern-Profis und ehemaligen Sport-Vorstands Hasan Salihamidzic.

apa