Real Madrid legt im Titelkampf mit Mühe vor

THOMAS COEX, APA

Knapper Sieg für Real Madrid in La Liga

Der spanische Rekordmeister Real Madrid hat im Titelrennen zumindest für eine Nacht die Tabellenführung vom Überraschungsteam FC Girona erobert.

Die Königlichen blieben mit Nationalspieler Antonio Rüdiger und Ex-Weltmeister Toni Kroos in der Anfangsformation durch ihren fünften Liga-Sieg nacheinander beim 2:1 (0:0) bei UD Las Palmas zum 15. Mal in Folge in Meisterschaftsspielen ungeschlagen.

Girona kann am Sonntag durch einen Erfolg bei Abstiegskandidat Celta Vigo wieder an die Spitze zurückkehren.

Real zeigte bei seinem Erfolg auch Moral. Nach der Führung der Gastgeber durch Javier Munoz (53.) drehten Vinicius Junior (65.) und Aurelien Tchouameni (84.) die Begegnung noch.