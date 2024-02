VfB-Goalgetter liefert klare Argumente für DFB-Team

IMAGO/Pressefoto Rudel/Robin Rudel

VfB-Goalgetter Deniz Undav (rechts) ist ein Kandidat für den deutschen EM-Kader

Er trifft und trifft: Deniz Undav wandelt beim Fußball-Bundesligisten VfB Stuttgart auf historischen Spuren - und empfiehlt sich immer mehr für einen Platz im DFB-Team.

Mit dem Snack auf dem Freiburger Rasen war Deniz Undav nicht zufrieden. "Es war Zartbitterschokolade, mag ich nicht so", sagte der Mittelstürmer des VfB Stuttgart mit einem Schmunzeln am "Sky"-Mikrofon: "Aber ich musste so tun, als wenn es mir geschmeckt hat."

Der Schokotaler, den der 27-Jährige nach erneuten Fan-Protesten gegen den Einstieg eines Bundesliga-Investors aufsammelte und verputzte, war ihm nicht süß genug. Es war das Einzige, was Undav missfiel.

Spielerisch nämlich ließ der VfB-Angreifer wenig zu wünschen übrig: Beim 3:1 (2:1)-Auswärtssieg beim heimstarken SC Freiburg war Undav der entscheidende Mann, mit einem Tor und zwei Assists ebnete er den Schwaben im Landesduell den Weg. Das Überraschungsteam der Saison bleibt auf Kurs Champions League - und der Goalgetter wandelt dabei auf historischen Spuren.

Es war der 13. Treffer im 17. Ligaspiel für den Leihspieler von Brighton & Hove Albion. Der letzte Deutsche, der derart erfolgreich startete, war Horst Hrubesch Mitte der 1970er Jahre.

DFB-Team: Nagelsmann hat VfB-Goalgetter auf dem Schirm

In der Vorwoche hatte Undav gegen RB Leipzig (5:2) seinen ersten Dreierpack erzielt, seine zwei Vorlagen in einer Partie waren nun die nächste Premiere. Mit 32,7 km/h sprintete er allen auf dem Platz davon, ein Sinnbild: Undav ist auf der (EM-)Überholspur und sammelt weiter fleißig Argumente für eine baldige DFB-Nominierung.

"Das hängt von seiner Leistung ab, die ich aktuell sehr, sehr gut finde", hatte Bundestrainer Julian Nagelsmann bereits vor Weihnachten betont. Nachgelassen hat Undav seither nicht, eher noch zugelegt. Dass der Angreifer Ende März bei den beiden Testspielen in Frankreich und gegen die Niederlande mit dem Adler auf der Brust aufläuft, scheint immer realistischer.

Beim Tabellendritten ließ Undav selbst den Ausfall von Serhou Guirassy, mit 17 Treffern in 14 Ligapartien interner Toptorjäger, zuletzt fast vergessen. Dessen Abreise mit Guinea zum Afrika-Cup hatte den VfB zunächst in ein Neujahrstief versetzt. Nach zwei Pleiten zum Jahresauftakt aber sind die Schwaben auch dank Undav zurück in der Spur, bleiben erster Verfolger des Spitzenduos Bayer Leverkusen und Bayern München.

Bei der Werkself kommt es am Dienstagabend (20:45 Uhr/ARD und Sky) im DFB-Pokal-Viertelfinale zum Showdown. "Wir werden jetzt Kräfte sammeln und versuchen, in Leverkusen eine Leistung wie in Freiburg auf den Platz zu bringen", kündigte Undav selbstbewusst an. Auch Guirassy ist nach dem Afrika-Cup-Aus dann wohl wieder dabei. Beim VfB heißt es also: alles auf Angriff.