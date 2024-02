Lustenau-Profi Lins für vier Spiele gesperrt

GEPA pictures/ Oliver Lerch

Matheus Lins war bei Bregenz ohne Arbeitserlaubnis eingesetzt worden

Der brasilianische Neuzugang Matheus Lins vom Bundesligisten Austria Lustenau ist wegen eines Verstoßes gegen die Amateurbestimmungen des ÖFB für vier Spiele gesperrt worden.

Wie die Liga am Freitag mitteilte, sind davon drei Spiele bedingt auf 18 Monate. Damit muss der 22-jährige Innenverteidiger, der in der Winterpause kürzlich vom Zweitliga-Aufsteiger Schwarz-Weiß Bregenz kam, beim Frühjahrsauftakt bei der WSG Tirol am Sonntag (14.30 Uhr) zuschauen.

Außerdem muss Lins eine Geldstrafe in Höhe von 300 Euro aufgrund falscher Angaben im Rahmen einer Anmeldung bzw. Vereinswechsels zahlen. "Die Verstöße stammen aus der Zeit der Spielertätigkeit bei seinem Ex-Verein Schwarz-Weiß Bregenz", teilte die Liga mit. In Bregenz war der Verteidiger wie zwei seiner Landsleute ohne Arbeitsbewilligung eingesetzt worden, der Club hatte deswegen einen Abzug von drei Punkten und eine Geldstrafe erhalten.

apa