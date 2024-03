VfL Bochum drei Spiele ohne Kwarteng

IMAGO/Maik Hölter/SID/IMAGO/Maik Hölter/TEAM2sportphoto

Moritz-Broni Kwarteng wird Bochum vorerst fehlen

Moritz-Broni Kwarteng vom VfL Bochum ist für seine Tätlichkeit im Spiel gegen RB Leipzig (1:4) für drei Partien in der Bundesliga gesperrt worden.

Das gab der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Dienstag bekannt. Kwarteng hatte in der 86. Minute seinen Gegenspieler Lois Openda ohne Chance auf den Ball von hinten umgegrätscht und dafür die Rote Karte gesehen. Der DFB wertete die Aktion als Tätlichkeit in einem leichteren Fall.

Der Offensivspieler wird den Bochumern damit in den richtungsweisenden Begegnungen gegen den SC Freiburg am Sonntag (15:30 Uhr/DAZN) sowie gegen die direkten Konkurrenten FSV Mainz 05 (16. März) und Darmstadt 98 (31. März) fehlen.