Legendäre Messi-Serviette steht zum Verkauf

Die Serviette, die einst Lionel Messi an den FC Barcelona band, wird versteigert

Die legendäre Serviette, die einst über die Zukunft des Fußball-Weltstars Lionel Messi beim FC Barcelona entschied, soll einen neuen Besitzer finden.

Ein Stück Papier, mit dem eine einmalige Weltkarriere begann, wird versteigert: Eine Serviette, auf der Superstar Lionel Messi mit 13 Jahren ein Vertrag beim Topklub FC Barcelona versprochen wurde, soll einen neuen Besitzer finden. Offiziell wird für den historischen Papierfetzen ein Gebot von bis zu 635.000 US-Dollar - also rund 585.000 Euro - erwartet.

Das Stück soll zunächst ab dem 18. März in New York und anschließend in Paris und London ausgestellt werden, die Auktion läuft dann bis zum 27. März. Der Chef des New Yorker Auktionshauses Bonhams, Ian Ehling, rechnet sogar damit, dass "sie für viel mehr verkauft werden wird".

Lionel Messi: Über Servietten-Vertrag in die Barca-Jugendakademie

Im vergangenen Dezember war schon eine Sammlung von sechs Messi-Trikots der Weltmeisterschaft 2022 in Katar verkauft worden, sie brachte 7,8 Millionen Dollar (7,18 Millionen Euro) ein.

Die unter Fußballfans legendäre Serviette entstand bei einem Treffen zwischen dem damaligen Barca-Sportdirektor Carles Rexach und den Beratern Josep Minguella and Horacio Gaggioli am 14. Dezember 2000. In einem Tennisklub in Barcelona schrieb Rexach, er stimme zu, "ungeachtet aller abweichenden Meinungen den Spieler Lionel Messi zu verpflichten, vorausgesetzt, dass wir die vereinbarten Beträge einhalten". Gaggioli behielt das Stück Papier über 23 Jahre lang.

Dem inoffiziellen Servietten-Vertrag folgte eine Aufnahme Messis in La Masia, die renommierte Jugendakademie des FC Barcelona. Am 16. Oktober 2004 gab Messi für Barca sein Debüt als Profi, es folgten zahlreiche Titel mit dem Verein und der Nationalmannschaft sowie der Rekord von acht Auszeichnungen als Weltfußballer.