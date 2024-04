Japan und Usbekistan lösen Olympia-Ticket

AFP/SID/KARIM JAAFAR

Usbekistans Fußballer fahren nach Paris

Japan und Usbekistan haben das Ticket für das olympische Fußball-Turnier der Männer in Frankreich gelöst. Beide Teams qualifizierten sich durch den Einzug in das Finale der U23-Asienmeisterschaft in Katar. Damit stehen 14 der 16 Olympia-Teilnehmer fest. Japan ist zum achten Mal in Folge, Usbekistan zum ersten Mal dabei.

Das dritte Asien-Ticket für die Spiele in Paris wird am Donnerstag im Spiel um Platz drei zwischen dem Irak und Indonesien vergeben. Der Verlierer spielt am 9. Mai im Play-off gegen Guinea um den letzten freien Platz.

Deutschland, 2016 in Rio noch im Finale, hatte Olympia durch das Vorrunden-Aus bei der U21-EM 2023 verpasst. - Die bislang qualifizierten Teams:

Europa: Frankreich (Gastgeber), Spanien, Israel, Ukraine

Südamerika: Paraguay, Argentinien

Nord- und Zentralamerika: USA, Dominikanische Republik

Afrika: Marokko, Ägypten, Mali

Ozeanien: Neuseeland

Asien: Japan, Usbekistan