Darmstadt mit Kahn-Motto gegen den FC Bayern

IMAGO/O.Behrendt

Torsten Lieberknecht trifft mit Darmstadt 98 auf den FC Bayern

Trotz zwölf Punkten Rückstand auf einen rettenden Platz und dem nächsten Gegner FC Bayern glaubt Darmstadts Trainer Torsten Lieberknecht noch immer an den Klassenerhalt.

"Ich will keine Durchhalteparolen schmettern, aber ich habe einfach die Verpflichtung, dass wir einfach daran glauben sollten und nach dem Motto 'Immer weiter' das nächste Spiel angehen sollten", sagte der 50-Jährige nach dem 0:2 bei RB Leipzig in der Fußball-Bundesliga.

Wichtig war dem Coach, seinem Leipziger Amtskollegen Marco Rose viel Erfolg im nächsten Spiel zu wünschen. Da treten die Sachsen beim 1. FC Köln an, der mit fünf Punkten Vorsprung vor Darmstadt aktuell auf dem Relegationsplatz steht. Darmstadt empfängt dagegen den FC Bayern, weshalb der erste Sieg seit dem sechsten Spieltag eine enorme Herausforderung wird.

"Wir wissen, wer der nächste Gegner ist", sagte Lieberknecht. "Wir wissen allerdings auch, was noch kommt." So spielen die Hessen noch gegen Mainz, Köln und Bochum. Das Trio steht in der Tabelle direkt vor Darmstadt. In Leipzig war für den Trainer in erster Linie entscheidend, dass seine Mannschaft eine Reaktion auf das 0:6 gegen Augsburg zeigte. "Es war wichtig, dass die Mannschaft wieder Sicherheit bekommt."

Sechs von neun Spielen hat Darmstadt im Jahr 2024 verloren, dreimal erkämpfte man sich einen Punkt. "Wir haben uns das grundsätzlich alles anders vorgestellt, aber es ist nun mal so, wie es jetzt ist", sagte Lieberknecht. "Es ist unsere Geschichte in dieser Bundesliga. Wir müssen uns da durcharbeiten."