BVB und Co. kämpfen um begehrten fünften Startplatz

IMAGO/Eibner-Pressefoto/Gabriel Boia

Der BVB kann einen wichtigen Sieg für Fußball-Deutschland einfahren

Der deutsche Fußball-Rekordmeister FC Bayern München steht schon im Viertelfinale der Champions League. Der BVB, Bayer Leverkusen und der SC Freiburg sind in dieser Woche im Europapokal gefordert.

Dabei geht es für die verbliebenen Bundesligisten jedoch nicht nur um den Einzug in die nächste Runde, sondern auch um einen weiteren Startplatz in der Champions League für die nächste Saison.

Zum Hintergrund: Zur kommenden Spielzeit werden die drei europäischen Wettbewerbe jeweils von 32 auf 36 Mannschaften aufgestockt. Von den vier zusätzlichen Startplätzen in der Champions League vergibt die UEFA zwei an die Ligen, die in der laufenden Saison im Europacup am besten abschneiden.

In diesem Ranking liegt die Bundesliga (15,500 Punkte) auf Rang zwei hinter der italienischen Serie A (16,571). Sollte dies auch am Ende der Saison so sein, würde Platz fünf in Deutschland also die Champions-League-Qualifikation bedeuten.

Champions League: BVB und Co. müssen Premier League abhängen

Doch noch droht Gefahr: Die Premier League, Dritter (14,625) im Ranking, macht ordentlich Druck. Während aus der Bundesliga maximal vier Mannschaften ins Viertelfinale einziehen können, ist England mit noch sechs Mannschaften im Rennen - und damit in aussichtsreicherer Position als die deutschen Vereine.

Schaffen der BVB, Leverkusen und Freiburg in dieser Woche aber den Einzug ins Viertelfinale, würde das Rennen vorerst offen bleiben. Zumal Freiburg mit West Ham United nach dem Sieg in der vergangenen Woche einen Konkurrenten ausschalten könnte.

Und auch sonst hat die Premier League noch viel zu verlieren. Brighton and Hove Albion etwa müsste für ein Weiterkommen in der Europa League ein 0:4 gegen die AS Rom aufholen.

Schmerzhaft wäre zudem ein überraschendes Aus des FC Arsenal in der Königsklasse gegen den FC Porto (Hinspiel 0:1).