DFB verlängert mit Junioren-Trainern

Christian Wörns ist Trainer der deutschen U19

Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) setzt auf den Trainerpositionen im Junioren-Bereich auf Kontinuität.

Wie der DFB am Montag mitteilte, wurden die auslaufenden Verträge mit Christian Wörns (U19), Hanno Balitsch (U18) und Michael Prus (U17) um mehrere Jahre verlängert. Zu den genauen Laufzeiten machte der Verband keine Angaben.

"Dass wir mit Christian, Hanno und Michael für mehrere Jahre verlängert haben, steht für unseren Plan der langfristigen Entwicklung unserer Talente", sagte Kai Krüger, Sprecher der Junioren-Nationalmannschaften beim DFB: "Weiterentwicklung ist nur mit Kontinuität möglich, insbesondere auf der Cheftrainer-Position."

In der kommenden Woche stehen für Wörns mit der U19-Nationalmannschaft und Prus mit der U17-Auswahl wichtige Spiele in der zweiten EM-Qualifikationsrunde an. Prus folgte auf Christian Wück, der mit der U17 zuletzt die EM als auch die WM gewinnen konnte.