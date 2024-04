Ex-Coach sieht das "Bayern-Gen" bei Bayer

Marius Becker, dpa

Alonso führt Bayer zur Meisterschaft

Erich Ribbeck sieht in seinem Ex-Klub Bayer Leverkusen einen würdigen Nachfolger für Serienmeister Bayern München.

"Leverkusen hat das Bayern-Gen übernommen. Bayer Leverkusen gewinnt Spiele in Bayern-Manier", sagte Ribbeck im "Sport1"-Interview.

Nach elf Titeln in Serie können die Münchner am Sonntag von Leverkusen abgelöst werden. Mit einem Sieg gegen Werder Bremen (17.30 Uhr/DAZN) würde die Werkself erstmals die Meisterschale in der Fußball-Bundesliga holen.

Trainer Xabi Alonso hat daran aus Sicht von Ribbeck den größten Anteil. "Alonso hat den gesamten Verein verzaubert", sagte der 86-Jährige, der Leverkusen 1988 zum Triumph im UEFA-Cup geführt hatte.