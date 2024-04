Real im Hinterkopf? Bjelica hofft auf Bayern-Coup

IMAGO / Matthias Koch/SID/IMAGO/Matthias Koch

Hofft auf einen Erfolg gegen den FC Bayern: Nenad Bjelica

Trainer Nenad Bjelica vom Fußball-Bundesligisten Union Berlin sieht in Bayern Münchens Halbfinal-Einzug in der Champions League eine Chance für seine Mannschaft.

Das kommende Duell gegen Real Madrid habe für den deutschen Rekordmeister "sicher Priorität", sagte Bjelica vor dem Ligaspiel in der Alten Försterei am Samstagabend (18:30 Uhr/Sky). Die Bayern hätten am Mittwoch gegen den FC Arsenal zudem ein schweres Spiel gehabt, "das wollen wir ausnutzen."

Dass neben Bayern München auch Borussia Dortmund im Halbfinale der Königsklasse steht, sei eine "tolle Geschichte für den deutschen Fußball", sagte der Kroate: "Das zeigt, wie stark und gut diese Liga ist."

Union kämpft in der Bundesliga um den Klassenerhalt. Vor dem 30. Spieltag belegen die Köpenicker mit 29 Punkten den 13. Platz, der Vorsprung auf den Relegationsrang beträgt nur drei Punkte. "Wir sind dick im Abstiegskampf", hatte Bjelica zuletzt gesagt und meinte nun: "Ich schlage Alarm, bevor es zu spät ist. Wir sind weiter im Abstiegskampf und müssen bis zur letzten Runde kämpfen."

Ein Überraschungserfolg gegen die Münchner käme da gelegen. "Wir müssen auf Top-Niveau sein und unser bestes Spiel machen, dann ist alles möglich", sagte Bjelica: "Wir werden versuchen, am Limit zu spielen." Verbessern müsse man vor allem die offensive Effektivität: "Wir haben vor dem Tor zu wenig Konsequenz gezeigt. Wir waren schon torgefährlich, aber nicht effektiv."