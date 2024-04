Sturm Graz bindet Lavalee fix bis 2026

APA

Lavalee bleibt bis 2026 bei Sturm Graz

Titelkandidat Sturm Graz hat den belgischen Defensiv-Allrounder Dimitri Lavalee fix verpflichtet.

Am Freitag, zwei Tage vor dem Ligakracher bei Red Bull Salzburg, gaben die Steirer bekannt, dass der 27-Jährige mit einem Vertrag bis Sommer 2026 ausgestattet wird. Lavalee war zu Saisonbeginn von KV Mechelen leihweise zu Sturm gestoßen und avancierte schnell zum Stammspieler.

"Sowohl seine sportlichen Leistungen auf dem Platz, wo er extrem flexibel als Innenverteidiger, im defensiven Mittelfeld oder links in der Viererkette hervorragende Leistungen zeigt, wie auch seine Erfahrung und Persönlichkeit haben uns absolut davon überzeugt, dass wir Dimi länger an uns binden wollen", sagte Geschäftsführer Sport Andreas Schicker in einer Aussendung des Clubs.

apa