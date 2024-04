Seoane würdigt Gladbach-Urgestein Herrmann

IMAGO/Norbert Jansen / fohlenfoto

Patrick Herrmann macht bei Gladbach Schluss

Gladbach-Trainer Gerardo Seoane hat Vereins-Urgestein Patrick Herrmann angesichts dessen Karriere-Ende noch einmal in höchsten Tönen gelobt.

"Er hat eine außergewöhnliche Karriere hingelegt. 16 Jahre als Profi auf diesem Niveau, das ist bemerkenswert. Ich bin dankbar, so einen Spieler im Kader zu haben", sagte der Borussia-Coach am Freitag.

Herrmann hatte am Donnerstag angekündigt, seine Karriere nach der laufenden Saison zu beenden. "Er ist ein Vorbild in Sachen Professionalität und ist in der Kabine sehr geschätzt, da wird ein Vakuum entstehen. Er verkörpert den Klub zu 100 Prozent. Wir sind glücklich, dass er uns erhalten bleibt, weil er ein Gesicht der Borussia ist", sagte Seoane.

Herrmann war 2008 in den Nachwuchs der Fohlen gewechselt und hielt dem Verein seitdem die Treue. Mit der Borussia spielte er sowohl in der Relegation (2011) als auch in der Champions League (zuletzt 2020/21). In dieser Spielzeit war der von Verletzungen geplagte Herrmann nur noch Reservist und absolvierte sechs Bundesligaspiele.

Insgesamt kommt der Außenbahnspieler auf 349 Bundesligapartien, mehr schafften für die Borussia nur Berti Vogts (419), Uwe Kamps (390) und Herbert Wimmer (366). Laut Sportdirektor Roland Virkus wird Herrmann künftig in der Sponsoring-Abteilung des Klubs arbeiten.