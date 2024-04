Klagenfurt will Schwung gegen Hartberg mitnehmen

APA/ERWIN SCHERIAU

Andy Irving und Klagenfurt wollen den Lauf gegen Hartberg fortsetzen

Austria Klagenfurt will nach dem sensationellen Sieg über Meister Salzburg in der 29. Runde der Bundesliga weiter für Furore sorgen. Am Sonntag (14.30 Uhr) wartet auf die Elf von Trainer Peter Pacult der TSV Hartberg, der nach der Last-Minute-Niederlage gegen den LASK wieder zurück auf die Erfolgsspur möchte. Im Kampf um einen Europacupstartplatz könnte das Duell schon vorentscheidend sein, da die Kärntner einen Punkt vor den Steirern auf Platz fünf liegen.

Ein 4:3-Sieg nach 0:2-Rückstand gegen Salzburg, dazu ein Hattrick von Andy Irving - die Woche lief für Klagenfurt fast perfekt. "Das war wirklich eine tolle Leistung und ein wichtiger Sieg, auf den wir stolz sein dürfen", sagte Pacult nach der Partie. Auch der Dreifachtorschütze schlug in eine ähnliche Kerbe, war mit dem Kopf aber auch schon bei den nächsten Partien: "Es fühlt sich fantastisch an, aber wir wissen, dass unser Job nicht erledigt ist. Vor uns liegen noch vier Spiele, in denen wir uns beweisen und alles geben müssen. Ich bin fest davon überzeugt, dass wir uns unseren Traum am Ende erfüllen werden."

Sein Trainer pflichtete ihm bei: "Jedem ist klar, dass wir nach dem Sieg gegen Salzburg bisher noch nichts erreicht haben. Vor uns liegen vier sehr schwere Spiele, die wir mit großer Lust und Entschlossenheit angehen", betonte Pacult.

Gegen Hartberg soll jetzt der nächste Schritt Richtung Europacup-Teilnahme gelingen. "Wir haben gewusst, dass die Luft im oberen Play-off dünn ist und jedes Match eine hohe Hürde darstellt. Aber wir haben uns ein Ziel gesetzt und es ist absolut möglich, das auch zu erreichen", sagte Pacult. Gegen die Oststeirer sind die Kärntner in der Bundesliga noch ungeschlagen, in sieben Spielen gab es fünf Siege und zwei Unentschieden.

Für Hartberg gilt es nach dem späten Gegentor beim 1:2 gegen den LASK eine Reaktion zu zeigen, um Platz fünf nicht aus den Augen zu verlieren. Auch deshalb sprach Trainer Markus Schopp von einem "superwichtigen Spiel". Der bisher letzte Heimsieg datiert allerdings aus dem Dezember, gegen die Linzer ging man laut Schopp als verdienter Verlierer vom Platz. Als Ziel der Hartberger ist der "höchstmögliche Platz" definiert, eine Niederlage wäre ein erheblicher Rückschlag im Kampf um einen Top-5-Platz und damit eine mögliche Europacupteilnahme.

apa