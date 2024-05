"Goldene 50er": Leverkusen kurz vor historischer Krönung

IMAGO/Maik Hölter/TEAM2sportphoto

Bayer Leverkusen bleibt auch im 50. Pflichtspiel nacheinander ungeschlagen

Bayer Leverkusen bleibt auch im 50. Pflichtspiel nacheinander ungeschlagen. Jetzt soll die historische Saison gekrönt werden.

Xabi Alonso war für einen Moment irritiert. Eine Antwort hat Leverkusens Meistertrainer ja eigentlich stets parat, doch die goldenen Ballons an diesem warmen Abend in Bochum sorgten für Stirnrunzeln beim Spanier: Große Fünfen und große Nullen schwebten da durch die Luft.

"Ich habe mich gefragt, warum?", gab der 42-Jährige schließlich mit einem breiten Grinsen zu, als auch ihm die besondere Bedeutung deutlich geworden war.

Mit dem klaren Sieg beim VfL Bochum sind Bayers Überflieger nun 50 Pflichtspiele nacheinander ungeschlagen - und der Traum von der einmaligen Saison lebt weiter. Zur Feier des nächsten Meilensteins überreichten die eigenen Fans ihrem Team die "goldenen 50er", mit denen die Mannschaft ausgelassen vor der Kurve tanzte.

"Das war schon eine coole Geste, wir haben nichts davon gewusst", sagte Nationalspieler Robert Andrich. Die 49 sehe schön aus, "aber eine fünf vorne ist doch noch einmal schöner".

Beim 5:0 in Bochum half Leverkusen ein früher Platzverweis für Felix Passlack (15./Notbremse). In Überzahl sorgten Patrik Schick (41.), Victor Boniface (45.+2), Amine Adli (76.), Josip Stanisic (86.) und Alejandro Grimaldo (90.+3) für klare Verhältnisse.

Meisterschaft ohne Niederlage "wäre super"

Doch es wäre wohl nicht das Leverkusen dieser Saison, wenn sich das Team auf dem Erfolg ausruhen würde. Noch im Ruhrstadion wurde der Blick auf die kommenden Aufgaben gerichtet, denn der ganze Klub fiebert nicht nur der Übergabe der Meisterschale entgegen.

"Es wäre super, wenn wir die Meisterschaft ohne Niederlage gewinnen könnten", sagte Alonso vor dem letzten Ligaspiel am Samstag (15:30 Uhr/Sky) gegen den FC Augsburg. Einen ungeschlagenen Bundesliga-Meister gab es schließlich noch nie, es winkt der Platz in den Geschichtsbüchern.

"Die Vorzeichen und die Euphorie werden wahrscheinlich so ähnlich sein wie vor dem Bremen-Spiel", sagte Andrich in Anspielung auf die Begegnung, in der sich Bayer vorzeitig den Titel gesichert hatte.

Das Spiel und die Meisterparty gegen Augsburg sollen allerdings nur ein weiterer erledigter Punkt auf der eigenen To-do-Liste sein. "Wir freuen uns auf alles, sind hungrig auf alles und wollen alle drei Spiele gewinnen", sagte Andrich, der damit bereits auf die beiden nachfolgenden Endspiele in der Europa League (22. Mai) und im DFB-Pokal (25. Mai) vorausblickte.

Und wer weiß: Vielleicht haben sich die Bayer-Anhänger für das mögliche Triple schon mit weiteren goldenen Ballons eingedeckt.