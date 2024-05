Entfacht Nagelsmanns Kader-Schnitzeljagd das EM-Feuer?

IMAGO/Revierfoto

Julian Nagelsmann geht neue Wege - und verkündet scheibchenweise seine EM-Fahrer.

Oma Lotti ist verwirrt. "Das bist du!?", ruft die 93-Jährige entgeistert, als ihr Altenpfleger Rashid Hamid in einem Pizza-Karton die Torte mit dem Porträt von EM-Fahrer Jonathan Tah präsentiert. Als ihr der TikToker und Autor ("Ein Herz und eine Pflege") erklärt, dass dieser "Herr" für Deutschland bei der EURO auflaufen werde, hat sie geistesgegenwärtig einen Tipp parat: "Der muss sich schneiden!" Also: Bart ab!

Auf diese witzig-charmante Weise ließ Bundestrainer Julian Nagelsmann am Montagmorgen den zweiten Namen aus seinem vorläufigen Aufgebot verkünden. Und die ganze Fußball-Republik fragte sich bei der EM-Schnitzeljagd sogleich: Wer ist wo und wann der Nächste?

Den Auftakt hatte am Sonntagabend zur Primetime die Tagesschau mit der Überraschung Nico Schlotterbeck gemacht, bis zur offiziellen Kader-Bekanntgabe am Donnerstag (13.00 Uhr) in Berlin soll die häppchenweise Verkündung per Salami-Taktik auf unterschiedlichen Kanälen weitergehen.

Der Hintergedanke: Prominente, Fans, Influencer wie Hamid oder Medien wie die ARD sollen Aufmerksamkeit erzeugen - und die Vorfreude auf das erhoffte Sommermärchen 2.0 steigern. Da ist es auch zweitrangig, wenn die Namen wie im Falle des Leverkusener Meisterspielers Tah gar nicht unerwartet kommen, solange die Präsentation mit liebenswürdigen Protagonisten wie Oma Lotti für Sympathien sorgt.

Gesammelt werden all die Namen und Filmchen auf der Instagram-Seite des DFB unter einem goldenen Pokal-Symbol mit dem Titel "Kader". Dort ist seit Sonntag Tagesschau-Sprecher Jens Riewa zu sehen, wie er gleich nach der Nachricht von einem Großbrand in Warschau vermeldet, Schlotterbeck fahre zur EM.

Der Dortmunder wurde bislang von Nagelsmann noch nie berufen, er hat sich aber vor allem in der Champions League mit dem Final-Einzug des BVB in den Vordergrund gespielt.

Nagelsmann setzt auf volle Identifikation im DFB-Team

"Unheimlich dankbar, für die kommende Europameisterschaft im eigenen Land nominiert zu werden!", schrieb er bei Instagram. Seine Nominierung bedeutet, dass sein Klubkollege Mats Hummels oder der Frankfurter Robin Koch um ihre Teilnahme am Turnier (14. Juni bis 14. Juli) bangen müssen. Zumal neben Tah Abwehrchef Antonio Rüdiger (Real Madrid) gesetzt ist.

Welche Kriterien Nagelsmann für seine Auswahl zugrunde legt, verdeutlichte er in einer ARD-Doku ("Deutschland. Fußball. Sommermärchen 2024?"). "Die Mischung" macht's! Konkret: "Es wird das Entscheidende sein, dass wir Spieler auf dem Feld haben, die gerne Dreck fressen - und Spieler, die gerne mal den finalen Zuckerpass spielen."

Wichtig dabei ist, dass sich nach dem Vorbild der Basketball-Weltmeister jeder voll mit seiner Rolle identifiziert - egal, ob Anführer wie Rückkehrer Toni Kroos oder Ersatzleute wie Marc-Andre ter Stegen.

Das Duo ist sicher dabei - bei vielen anderen geht auf Nagelsmanns Schnitzeljagd das Rätselraten los. Schaffen es neben Schlotterbeck und dem gesetzten Niclas Füllkrug weitere Dortmunder? "Wir wünschen uns sehr, dass wir einen etwas größeren Block stellen als bei der letzten Nominierung", sagte Trainer Edin Terzic. Seine Profis hätten "genug Gründe geliefert, dass mehr von uns dabei sind", betonte er.

Bleibt Nagelsmann, der auf den verletzten Serge Gnabry verzichten muss, beim Münchner Leon Goretzka unnachgiebig? "Ich habe in den letzten Monaten alles in meiner Macht stehende versucht, um mich von meiner besten Seite zu zeigen", sagte Goretzka. Wahrscheinlicher als seine Berufung aber ist, dass ein weiterer Stuttgarter wie Angelo Stiller zum Zuge kommt.

Schon vor den begeisternden März-Spielen gegen Frankreich (2:0) und die Niederlande (2:1) hatte Nagelsmann angedeutet, dass er die Schwaben besonders im Auge habe. Und Stiller, sagte VfB-Trainer Sebastian Hoeneß, habe "seit der letzten Nominierung noch mal richtig gute Leistungen gebracht".

Oma Lotti, übernehmen Sie!