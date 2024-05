Schweiz-Coach Yakin traut DFB-Team bei EM "alles" zu

Marius Becker, dpa

Murat Yakin und die Schweiz treffen bei der Fußball-EM 2024 auf das DFB-Team

Die Schweiz ist bei der Heim-EM der dritte Gruppengegner für die deutsche Nationalmannschaft. Trainer Murat Yakin hat eine hohe Meinung von der DFB-Auswahl.

Der Schweizer Nationaltrainer Murat Yakin traut Gruppengegner Deutschland bei der Fußball-EM im Sommer "alles" zu. "Wirklich alles", sagte der 49-Jährige in einem "Kicker"-Interview: "Deutschland ist eine Turniermannschaft, selbst wenn es zuletzt bei den Welt- und Europameisterschaften enttäuschende Resultate gab."

Die Schweiz trifft in der Vorrunde am 23. Juni in Frankfurt am letzten Spieltag der Gruppe A auf die deutsche Auswahl von Bundestrainer Julian Nagelsmann, die weiteren Gruppengegner zuvor sind Ungarn und Schottland.

Der Heimvorteil für die DFB-Auswahl könne "für eine Euphorie sorgen", sagte Yakin, einst selbst Bundesliga-Profi, der an diesem Freitag seinen Kader bekannt gibt. "Die Qualität der Einzelspieler ist bemerkenswert, einem Florian Wirtz beispielsweise schaue auch ich gerne zu. Aber es gibt auch Jamal Musiala, Ilkay Gündogan, Toni Kroos und viele mehr."

Für Nagelsmann sei es "sehr interessant, für jeden dieser Topspieler die richtige Position zu finden", sagte Yakin. "Das muss ihm ja nicht gerade gegen uns im dritten Gruppenspiel gelingen."