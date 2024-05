DFB-Boss Neuendorf hofft weiter auf WM-Zuschlag

AFP/SID/FOCKE STRANGMANN

DFB-Präsident Bernd Neuendorf hofft auf den Zuschlag für die Frauen-WM 2027

DFB-Präsident Bernd Neuendorf hat die Hoffnung auf eine erfolgreiche Bewerbung für die Frauen-WM 2027 noch nicht aufgegeben.

"Wir sind überzeugt, ein Top-Angebot vorgelegt zu haben. Wir werden bis zur finalen Abstimmung alles geben", sagte der DFB-Präsident in einer Grußbotschaft aus Bangkok anlässlich der Vertragsverlängerung des Verbandes mit Hauptsponsor VW.

Der DFB hat sich für das Turnier in drei Jahren gemeinsam mit Belgien und den Niederlanden beworben. Als Favorit geht allerdings der einzig verbliebene Konkurrent Brasilien ins Rennen. Die Entscheidung fällt beim FIFA-Kongress in Bangkok am Freitag.

Deutschland hatte die WM 2011 alleine ausgerichtet und will die positive Entwicklung der vergangenen Jahre weiter vorantreiben.