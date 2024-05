Nagelsmann benennt bald kompletten EM-Kader

APA/dpa

Julian Nagelsmann gibt am Donnerstag sein EURO-Aufgebot bekannt

29 Tage vor dem Eröffnungsspiel der EM gibt Julian Nagelsmann am Donnerstag in Berlin die komplette Liste seiner Spieler für das Heimturnier vom 14. Juni bis 14. Juli bekannt.

Mehr als die Hälfte der Profis war seit Sonntag durch eine bisher einmalige DFB-Aktion in TV-Sendungen und vor allem Social-Media-Clips bei Instagram auf meist humorvolle Weise schon verkündet worden. Nagelsmann kann nach einem UEFA-Beschluss bis zu 26 Akteure in seinem Aufgebot haben.

Die letzten Testspiele finden am 3. Juni in Nürnberg gegen die Ukraine und am 7. Juni in Mönchengladbach gegen Griechenland statt. Kurz nach dem Abpfiff dieser zweiten Partie muss Nagelsmann bis Mitternacht sein endgültiges Aufgebot bei der UEFA melden.

Die EM beginnt für die Auswahl des Gastgebers am 14. Juni mit der Eröffnungspartie in München gegen Schottland. Weiter Gruppengegner sind am 19. Juni Ungarn in Stuttgart und die Schweiz am 23. Juni in Frankfurt.

apa