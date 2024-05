BW-Kapitän Brandner beendet aktive Karriere

FOTOKERSCHI.AT / KERSCHBAUMMAYR, APA

Auf Brandner wartet bald eine neue Herausforderung

Blau-Weiß-Linz-Spieler Michael Brandner beendet seine Profi-Karriere mit Saisonende. Der 29-jährige Defensivspieler konnte sich mit dem Club auf eine Auflösung des noch bis Sommer 2025 gültig gewesenen Vertrags einigen, wie die Linzer am Mittwoch bekanntgaben. Der ehemalige ÖFB-Nachwuchs-Teamspieler war als Kapitän maßgeblich am Aufstieg von BWL ins Oberhaus beteiligt, kam dort in dieser Saison aber nur siebenmal zum Einsatz.

"Für mich beginnt jetzt ein neuer Abschnitt bei Red Bull bzw. FC Liefering, womit sich der Kreis schließt und ich wieder nach Hause zurückkehren kann", gab Brandner Einblick. Der Salzburger, der am Samstag im Heimspiel der letzten Bundesliga-Runde gegen die Wiener Austria offiziell verabschiedet wird, wurde in der Akademie der "Bullen" ausgebildet.

apa