Müller verlängert bei WSG Tirol bis 2026

WSG Tirol

Valentino Müller bekennt sich zur WSG Tirol

Kapitän Valentino Müller bleibt der WSG Tirol erhalten.

Der 25-jährige Mittelfeldspieler verlängerte seinen auslaufenden Vertrag beim Bundesliga-Vorletzten bis Sommer 2026, wie die Tiroler am Freitag verlauteten. Nach der Verpflichtung von Philipp Semlic als Trainer-Nachfolger von Thomas Silberberger wurde somit eine weitere wichtige Personalie geklärt. Müller ist wieder fit, diese Saison hatte er aufgrund einer Achillessehnenreizung nur 14 Pflichtspiele absolviert.

Nach wie vor auf den Kapitän kann auch Aufsteiger GAK setzen. Der 35-jährige Marco Perchtold hält den Grazern ein weiteres Jahr die Treue. Für ihn schließt sich damit ein Kreis, war er doch auch am 20. Mai 2007 beim bisher letzten GAK-Spiel im Oberhaus im Dress der "Roten" auf dem Feld gestanden. "Ich bin 2017 als Bundesliga-Stammspieler zum GAK in die Landesliga gewechselt, um meinen Herzensverein bei der Rückkehr in die Bundesliga zu unterstützen. Dass wir diesen einzigartigen Weg gemeinsam beschritten haben, erfüllt mich mit Stolz", sagte Perchtold. Nun gelte es den GAK wieder in der Bundesliga zu etablieren.

apa