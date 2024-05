Wayne Rooney findet neuen Trainer-Job

AFP/SID/OLI SCARFF

Als Trainer bislang erfolglos: Wayne Rooney

Der frühere englische Fußball-Nationalstürmer Wayne Rooney hat einen neuen Trainerjob gefunden. Nach seinem erfolglosen Engagement bei Birmingham City übernimmt der 38-Jährige zur kommenden Saison Plymouth Argyle aus Englands zweitklassiger Championship. Das teilte der Klub aus dem Südwesten am Samstag mit.

"Die Aufgabe bei Plymouth Argyle fühlt sich wie der perfekte nächste Schritt in meiner Karriere an", wird Rooney in der Vereinsmitteilung zitiert: "Ich kann es kaum erwarten, bis die Saison im August beginnt."

In der vergangenen Spielzeit war der Rekordtorjäger von Manchester United aus den USA von D.C. United nach Birmingham gekommen. Als Rooney zum Klub stieß, lagen die Blues auf Play-off-Kurs. Nach nur zwei Siegen aus 15 Spielen trennte sich Birmingham wieder von dem früheren Angreifer und stieg letztlich am Saisonende ab.

Plymouth dagegen schaffte als Aufsteiger knapp den Klassenerhalt. Nun soll Rooney, der Medienberichten zufolge einen Dreijahresvertrag unterschrieb, Argyle in der Championship etablieren.