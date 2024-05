GAK feiert Heimsieg zum 2.-Liga-Abschied

APA/ERWIN SCHERIAU

GAK-Sieg und Meisterfeier in Rot in Graz

Der GAK hat sich standesgemäß aus der 2. Liga verabschiedet. Die Grazer Athletiker, die seit drei Wochen als Aufsteiger in die Bundesliga feststehen, gewannen am Samstag in der letzten Runde zu Hause gegen den Kapfenberger SV mit 4:2 (2:1) gingen ins Feiern über. Über 7.000 Fans in Liebenau bejubelten die Übergabe des Meistertellers und zogen danach zur Meisterparty auf den Freiheitsplatz.

Die Grazer Roten kehren 17 Jahre nach dem Abstieg souverän ins Oberhaus zurück und ließen auch zum Abschluss nichts anbrennen. Thorsten Schriebl (37.) und Marco Gantschnig (42.) brachten den GAK 2:0 in Führung, Niklas Szerencsi verkürzte kurz vor der Pause (45.). Nach dem 3:1 von Daniel Maderner (46.) und dem neuerlichen Anschlusstreffer durch David Heindl (56.) entwickelte sich eine abwechslungsreiche Partie, in der Heimischen vor allem Maderner forcierten.

Der zum besten Spieler der Saison gewählte Stürmer traf aber nicht mehr und landete mit 15 Treffern in der Torschützenliste hinter Dario Tadic (St. Pölten) und Deni Alar (DSV Leoben), die jeweils 16 Tore erzielten.

Für DSV Leoben und FC Dornbirn hieß es ebenfalls Abschied nehmen aus der Liga, allerdings nach unten. Die beiden Clubs erhielten keine Lizenz und müssen in die Regionalliga. Da aus der Regionalliga West kein Verein die Aufstiegskriterien erfüllt, gibt es darüber hinaus sportlich keinen Absteiger.

Leoben besiegte Sturm Graz II mit 2:1 (1:0) und beendete die Saison auf Rang vier. Dornbirn verlor bei der SV Ried mit 0:1 (0:0) und wäre als Tabellen-14. auch sportlich abgestiegen. Beim Tabellenzweiten stand die Partie ebenfalls im Zeichen eines Abschieds. Nach 16 Saisonen bei den Innviertlern macht Marcel Ziegl Schluss, der Rieder Kapitän wurde entsprechend seiner Rückennummer 4 nach vier Minuten ausgetauscht.

Da der FAC Wien gegen SV Stripfing nur zu einem 2:2 (1:2) kam, holte sich die Vienna mit einem 4:1 (3:1) gegen den Tabellenletzten Amstetten Rang drei.

apa