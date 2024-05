"Wie ein Märchen": Bayer feiert das Double

Federico Gambarini, dpa

Geht auch bei der Party voran: Kapitän Lukas Hradecky

Nach der Pokalübergabe im Stadion feierten die Double-Helden von Bayer Leverkusen im Berliner Club Theater am Potsdamer Platz bis tief in die Nacht.

"Wenn mir das vor der Saison jemand gesagt hätte, dass wir das Double gewinnen und die Liga ohne Niederlage, dann hätte ich das sofort unterschrieben. Das fühlt sich an wie ein Märchen", schwärmte Kapitän Lukas Hradecky nach dem 1:0-Sieg im DFB-Pokalfinale gegen den 1. FC Kaiserslautern.

Volles Programm

Nach einem kurzen Stopp im Hotel betrat Robert Andrich um kurz vor halb zwei als erster den Saal, Jonas Hofmann brachte den Pott mit, Florian Wirtz und Co. trugen zum Teil "schnelle" und bunte Sonnenbrillen. Beim Feiern zeigte vor allem der Routinier, wo es lang geht. "Da bin ich Profi. Es wird eine lange Nacht, aber ich werde auch für morgen noch genug Energie und Akku haben", sagte Hradecky.

Am Sonntag geht die Party in Leverkusen nämlich in die nächste Runde: Nachdem die Mannschaft gegen 13.30 Uhr am Flughafen Köln/Bonn landet, fährt sie im Mannschaftsbus zum Schloss Morsbroich, um sich dort ins Goldene Buch der Stadt einzutragen. Von dort geht es dann in einem Autokorso und Cabrios zur BayArena, ein buntes Bühnenprogramm mit Acts wie Culcha Candela und der Hermes House Band sorgt dort bis zur Ankunft der Mannschaft am späten Nachmittag für Stimmung.

40.000 Fans im und weitaus mehr ums Stadion herum werden erwartet. "Das wird einzigartig, Bruder und Schwester nach Hause zu bringen", so Hradecky.

sid