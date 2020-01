Inter patzt in Lecce - Lazaro auf Bank

APA (AFP)

Conte in furiosem Modus

Inter Mailand hat im Titelkampf der italienischen Meisterschaft den nächsten Rückschlag kassiert. Die Mannschaft von Coach Antonio Conte kam am Sonntag bei Abstiegskandidat Lecce über ein 1:1 nicht hinaus und teilte nach dem 1:1 gegen Atalanta Bergamo wieder die Punkte. Juventus Turin hatte in der Folge die Chance, mit einem Sieg gegen Parma den ersten Verfolger um vier Punkte abzuhängen.

Nach einem späten Kopfball-Treffer des 20-jährigen "Jokers" Alessandro Bastoni (72.) deutete alles auf einen Inter-Sieg und das zweite Erfolgserlebnis diese Woche nach dem Coppa-Italia-Viertelfinal-Einzug hin. Lecce schlug allerdings in Person von Marco Mancosu (77.), der via Direktabnahme traf, schnell zurück und punktete nach vier Niederlagen in Folge wieder einmal. Der Vorsprung des 17. auf den ersten Abstiegsplatz beträgt weiter nur einen Zähler.

ÖFB-Teamspieler Valentino Lazaro, der seit Tagen mit einem leihweisen Transfer in Verbindung gebracht wird, kam im Gegensatz zum 4:1 im Cup unter der Woche gegen Cagliari nicht zum Einsatz.

>> Lazaro: Newcastle United in Pole Position

apa