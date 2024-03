Jungvater Posch reist verspätet zum ÖFB-Team

APA/EXPA/REINHARD EISENBAUER

Stefan Posch stößt nach Geburt seines Sohnes erst am Dienstag zum Team

Ein Spieler ist am Montag bei der ersten Teamzusammenkunft des österreichischen Nationalteams in diesem Jahr noch nicht in Marbella eingerückt - aus gutem Grund. Bologna-Legionär Stefan Posch ist am Freitag erstmals Vater geworden. Seine Frau Lena verließ mit Sohn Romeo erst am Sonntag das Spital. Teamchef Ralf Rangnick gab dem 26-jährigen Steirer daher einen zusätzlichen Tag frei, bestätigte ein ÖFB-Sprecher. Posch wird nun erst am Dienstag im Teamcamp erwartet.

Die Österreicher bereiten sich bis Freitag in Südspanien auf die EM-Testspiele am Samstag in Bratislava gegen die Slowakei sowie am folgenden Dienstag in Wien gegen die Türkei vor. Rangnick hat 26 Mann nominiert, mit Ausnahme von Posch sind laut ÖFB-Angaben am Montag alle fit und gesund zum Team gestoßen. Mit David Alaba (Kreuzbandriss) und Marko Arnautovic (Muskelverletzung im Oberschenkel) fehlen zwei große Namen verletzt. Beide sollen vor dem Türkei-Spiel aber in Wien mit der Mannschaft zusammentreffen.

apa