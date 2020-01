Mbappé träumt vom Triple aus Königsklasse, EURO und Olympia

STUDIO FOTOGRAFICO BUZZI SRL via www.imago-images.

Kylian Mbappé will an Olympia teilnehmen

Der französische Fußballstar Kylian Mbappé hat ambitionierte Ziele. Auf der Wunschliste des Stürmers von Paris Saint-Germain stehen in diesem Jahr gleich drei Titel.

"Ein Triple aus Champions League, Europameisterschaft und Olympia. Das wäre nicht schlecht", sagte der 21-Jährige am Montag in Paris.

Dass das olympische Fußballturnier in Japan bereits am 23. Juli und damit nur elf Tage nach dem EM-Finale von London beginnt, ist für den Weltmeister offenbar kein Problem: "Es klingt unerreichbar, aber ich will mir diesen Traum erfüllen. Es wäre ein stolzer Moment, wenn ich mit PSG den ersten europäischen Titel holen und mit unserem Land weiter siegen würde."

Mbappé hatte im vergangenen Monat Interesse an einer Olympia-Teilnahme angemeldet. Mit dem Klub wolle er über eine Freigabe aber nicht streiten.

"In Sachen Olympia habe ich nicht die volle Kontrolle", sagte Mbappé dem Magazin "France Football": "Natürlich will ich hin, aber wenn mein Klub, mein Arbeitgeber, nicht möchte, dass ich spiele, werde ich keine Auseinandersetzung suchen."