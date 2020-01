Medien: Can bereitet Umzug vor - Juve senkt Ablöse

Giuseppe Maffia via www.imago-images.de

Emre Can wird offenbar von BVB und FC Bayern umworben

Laut übereinstimmenden Medienberichten bemüht sich Borussia Dortmund um einen Winter-Transfer von Emre Can. Der BVB soll im Werben um den Nationalspieler zwar in der Pole Position sein. Allerdings gibt es noch einige Hürden.

Can bereitet sich auf Umzug vor

Zorc und Can längst einig - wann stimmt Juve zu?

BVB will Can zunächst ausleihen, Juventus will ihn angeblich nur verkaufen

Auch der FC Bayern soll sich mit Can beschäftigt haben

Top-Klubs aus England sind ebenfalls noch im Rennen

Update 29.01.2020, 8:12 Uhr

Ob Dortmund oder England, Cans Abgang von Juventus Turin steht laut italienischen Medien definitiv fest. Die "Gazzetta dello Sport" berichtet, dass der Nationalspieler schon auf gepackten Sachen sitzt und sein Haus in Turin leer geräumt hat.

Auch die Sportzeitung schreibt von laufenden Verhandlungen mit dem BVB und einer bevorstehenden Einigung. Allerdings bringt die "Gazzetta" auch ein Leihgeschäft ins Spiel. Etwas, das Juve unter anderem laut "Sky Italia" schon ausgeschlossen hatte.

Was Cans Gehaltsforderungen betrifft, soll der Nationalspieler zu großen Zugeständnissen bereit sein. Während er in Turin noch rund 14 Millionen Euro kassiert, soll er sich beim BVB mit "nur" acht Millionen Euro pro Saison zufrieden geben, berichtet die italienische Sportzeitung.

Das Portal "calciomercato" schreibt unterdessen, dass Juventus dem BVB bei der Ablöse entgegenkommen wird. So sollen die Bianconeri von ihrer ursprünglichen Forderung in Höhe von 30 Millionen Euro abgerückt sein und nur noch 25 Millionen Euro fordern.

Can selbst habe zuletzt dem FC Everton abgesagt und dem "Projekt BVB" den Zuschlag gegeben, will "calciomercato" darüber hinaus erfahren haben. In Dortmund soll der Mittelfeldspieler einen Vertrag bis 2024 unterschreiben.

Update, 28.01.2020, 22:03 Uhr

Borussia Dortmund soll sich mit Can auf einen Wechsel verständigt haben. Eine endgültige Einigung mit dem abgebenden Klub Juventus Turin stehe aber weiterhin noch aus. Nach Informationen der "Bild" soll sich der BVB in Person von Sportdirektor Michael Zorc grundsätzlich mit dem Defensivmann von Juventus Turin auf einen Winter-Transfer geeinigt haben.

Emre Can soll bei den Schwarz-Gelben demnach ein Arbeitspapier bis 2024 unterzeichnen und zehn Millionen Euro brutto pro Jahr verdienen. Über diese Summe hatte zuvor auch schon der "kicker" berichtet.

Der Haken an der Sache: Während sich Klub und Spieler offenbar längst geeinigt haben, ist mit dem abgebenden Verein aus der italienischen Serie A noch immer nicht alles geklärt. So soll Juventus auch am Dienstag ein vorgeschlagenes Ausleih-Modell der Dortmunder weiterhin strikt ablehnen und auf einem direkten Verkauf beharren. Dieser soll den Dortmundern laut dem Medienbericht 23 Millionen Euro Ablöse plus weitere Erfolgszahlungen kosten.

Update, 28.01.2020, 12:30 Uhr

Laut "kicker" ist ein möglicher Can-Transfer nach Dortmund abhängig vom Abgang von Paco Alcácer.

Der Stürmer ist beim BVB unglücklich, wurde zuletzt verstärkt mit einer Rückkehr zum FC Valencia in Verbindung gebracht.

Nur wenn die Schwarz-Gelben Alcácer loswerden, so das Fachmagazin, sei Geld da, um Can zu verpflichten.

Update, 28.01.2020, 07:52 Uhr

Aufgrund der stockenden Verhandlungen haben sich die Dortmunder nach "kicker"-Informationen zuletzt ein Leihgeschäft bis zum Saisonende erhofft.

"Sky Italia" zufolge wird daraus aber nichts. Der Sender vermeldet, dass Juve Can nicht verleihen, sondern unbedingt verkaufen will. Der BVB müsste den Nationalspieler also direkt fest verpflichten.

Die Alte Dame verlangt für Can laut übereinstimmenden Berichten rund 30 Millionen Euro, Dortmund soll bisher aber "nur" 20 Millionen Euro geboten haben.

In Turin haben die Verantwortlichen angeblich schon für einen Abschied des Deutschen vorgesorgt. Übereinstimmenden Meldungen zufolge hat die Alte Dame mit Ivan Rakitic (FC Barcelona) bereits einen Nachfolger an der Angel. Auch hier sollen die Verhandlungen hinter den Kulissen laufen.

Auch der FC Bayern soll um Can buhlen

Update, 27.1.2020, 10:27 Uhr

Ob Can bis zum 31. Januar im Ruhrgebiet landet, steht trotz deutlicher Zeichen immer noch nicht fest. Ein Grund: Auch der FC Bayern sowie mehrere Top-Klubs aus England zeigen ebenfalls Interesse an Can. Das berichtet "Bild".

Can habe sich zwar gegen eine Rückkehr auf die Insel und nach München entschieden und favorisiere den BVB, wirklich spruchreif ist aber noch nichts. Dass ein anderer Klub den Schwarz-Gelben dazwischenfunkt, ist immer noch möglich.

Can tendiert aktuell zum BVB, weil er unter Trainer Lucien Favre, der die Verpflichtung des Ex-Liverpoolers zuletzt intern vehement gefordert haben soll, die besten Chancen auf regelmäßige Einsatzzeit sieht - auch im Hinblick auf den Kampf um einen Kaderplatz für die Europameisterschaft im Sommer.

Zorc: Muss "sportlich und wirtschaftlich passen"

Update, 27.1.2020, 09:47 Uhr

BVB-Sportchef Michael Zorc erklärte zuletzt, ein möglicher weiterer Neuzugang im Januar nach Sturm-Talent Erling Haaland müsse "sowohl sportlich als auch wirtschaftlich passen". Gerade der wirtschaftliche Teil passt bei Emre Can aktuell aber (noch) nicht.

Italienische Medien berichteten zuvor deutlich offensiver vom bevorstehenden Wechsel Cans. Die "Gazzetta dello Sport" schrieb von weit fortgeschrittenen Verhandlungen zwischen Juve und dem BVB. Schon Anfang dieser Woche könne der Mittelfeldspieler in Dortmund unterschreiben, berichtete die Sportzeitung.

Update 25.1.2020, 10:12 Uhr

Ein Indiz dafür, dass Can den italienischen Serienmeister bis zum Ende der Transferperiode am 31. Januar noch verlässt: Bei der Liga-Partie gegen die SSC Neapel am Sonntagabend stand der frühere Münchner und Leverkusener schon nicht mehr in Turins Kader. Offiziell fehlte Can aufgrund einer Erkrankung.

Bereits am Samstag berichtete "Sport 1", dass der BVB einer von drei Klubs sei, die für einen Can-Transfer infrage kommen.

Laut des TV-Senders gehörten zu diesem Zeitpunkt auch die beiden Premier-League-Klubs Manchester United und Tottenham Hotspur noch zu den Vereinen, die für den gebürtigen Frankfurter eine ernsthafte Option darstellen.

csc/tkn/ma