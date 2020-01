Wiesbaden feiert erfolgreichen Start gegen Aue

Hasan Bratic

Aues Dimitrij Nazarov (l.) im Zweikampf mit dem Wiesbadener Sascha Mockenhaupt

Der SV Wehen Wiesbaden hat zum Start der 2. Fußball-Bundesliga in diesem Jahr drei wichtige Zähler im Abstiegskampf geholt.

Mit dem 1:0 (1:0)-Erfolg über den FC Erzgebirge Aue gelang den Hessen der zweite Sieg im zweiten Rückrundenspiel. Paterson Chato erzielte das Tor in der 14. Minute. Wiesbadens Trainer Rüdiger Rehm sah seine fünfte Gelbe Karte und ist beim Kellerduell am Samstag bei Hannover 96 gesperrt.

Seine erste Verwarnung hatte Rehm kassiert, als die neue Regel noch nicht galt. Normalerweise müssen Trainer nach vier Gelben aussetzen.

Vor 4037 Zuschauern erwischte Wiesbaden den besseren Start in die Partie und erspielte sich in der ersten Viertelstunde eine Vielzahl an hochkarätigen Möglichkeiten, ehe Chato Aues Schlussmann Martin Männel überwinden konnte. Die Gäste fanden zunehmend besser ins Spiel hinein, doch ernstzunehmende Abschlüsse blieben lange Mangelware.

Nachdem der Aufsteiger infolge einer Gelb-Roten Karte für Kapitän Sebastian Mrowca (68.) in Unterzahl agieren musste, nutze Aue den sich bietenden Raum und erspielte sich ebenfalls vielversprechende Möglichkeiten.

Doch Wiesbadens Keeper Heinz Lindner war zur Stelle. Während der SV Wehen durch den Erfolg vorerst auf den Relegationsplatz klettert, verpasst Aue den Sprung in die Aufstiegsregion und fällt auf Rang sechs zurück.