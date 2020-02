Rapids Ljubicic auf dem Sprung in die USA

GEPA pictures/ Philipp Brem

Dejan Ljubicic könnte bald in den USA sein Geld verdienen

Bei Rapid Wien bahnt sich ein weiterer Abgang an. Laut einem Bericht des "Kuriers" steht Mittelfeldspieler Dejan Ljubicic vor einem Wechsel in die USA zu MLS-Klub Chicago Fire. Die Ablösesumme für den 22-Jährigen soll bei rund 2,5 Millionen Euro liegen.

Dem SK Rapid droht kurz vor dem Stand der Rückrunde in der Bundesliga der Abgang eines Stammspielers. Wie der "Kurier" berichtet, steht Mittelfeldspieler Dejan Ljubicic vor einem Wechsel in die amerikanische Major Soccer League zu Chicago Fire. So hat Ex-Tormanntrainer Helge Payer, der gemeinsam mit Sascha Empacher die Beratung von Ljubicic übernommen hat, im Trainingslager in Belek mit Rapid-Sportdirektor Zoran Barisic über einen möglichen Transfer verhandelt. Die Ablösesumme für den 22-jährigen Langzeit-Rapidler soll bei rund 2,5 Millionen Euro liegen.

Wiedersehen mit Ex-Teamkollegen

Chicago Fire wird aktuell vom Schweizer Ex-Kicker Raphael Wicky trainiert und sucht aktuell vor allem am europäischen Markt nach Verstärkungen für den Kader. So wechselte auch Ex-Rapid-Stürmer Robert Berić zuletzt für eine Summe von zwei Millionen Euro vom AS Saint-Étienne in die Millionenstadt nach Übersee. Die letztjährige Saison beendete Chicago in der Eastern Conference auf dem achten Tabellenplatz.

Ljubicic war im Herbst unter Trainer Didi Kühbauer gesetzt, absolvierte 13 Bundesligaspiele, indem ihm zwei Tore und ein Assist gelangen, seinen letzten Treffer erzielte er ausgerechnet beim 2:2 im Derby gegen die Austria Anfang Dezember. Der Coach der Hütteldorfer hatte immer offen gelegt, dass er sich unter gewissen Bedingungen nicht gegen einen Transfer sträubt: "Da müsste schon ein Transporter voll mit bedruckten Scheinen kommen. Und da meine ich nicht irgendwelche, sondern die wertvollsten Euro-Scheine." Die dürfte es jetzt aus Amerika geben.

red