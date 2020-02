Pizarro-Verfehlung: Werder bestätigt Gespräch

nph / Kokenge via www.imago-images.de

Fliegt Claudio Pizarro aus dem Werder-Kader?

Allerspätestens seit der 0:2-Pleite gegen Union Berlin hängt bei Werder Bremen der Haussegen schief. Die Norddeutschen stecken stief im Abstiegssumpf. Da kommt es Florian Kohfeldt und Co. vermutlich nicht unbedingt gelegen, dass sich durch Claudio Pizarro nun ein weiterer Unruheherd auftut.

Nach Informationen der "Deichstube" könnte die Werder-Legende aus dem Kader für das kommende Spiel bei RB Leipzig (Samstag, 15:30 Uhr) verbannt werden. Der Grund: Ein Vorfall nach der Niederlage am vergangenen Wochenende.

Dort hat Pizarro nämlich gegen einen Verhaltenskodex von Kohfeldt verstoßen, indem der Stürmer unmittelbar nach Abpfiff den Gang in die Kabine angetreten hat. Eigentlich ist es üblich, dass die gesamte Mannschaft nach der Partie auf dem Rasen bleibt und der Coach noch zu den Spielern spricht.

Pizarro jedoch stapfte, vermutlich gefrustet von einer weiteren Heimpleite, zum Duschen und muss sich deshalb nun verantworten. In dieser Woche soll es laut dem Bericht ein Gespräch geben. Diese Info bestätigte auch Manager Frank Baumann: "Wir werden mit Claudio darüber reden. Mehr möchte ich derzeit dazu nicht sagen."

Es wird spekuliert, dass Kohfeldt den 41-Jährigen aus dem Kader für das Spiel gegen die Roten Bullen streicht.

Der Vorfall aus dem Spiel gegen Union ist nicht die erste Verfehlung in dieser Saison: In der Winterpause hatte sich Pizarro mit einer Bierdose in der Hand fotografieren lassen und den Schnappschuss bei Twitter und Co. gepostet. Schon damals musste der Angreifer zum Rapport.