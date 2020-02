Bosz lobt Havertz: "Das Gesamtpaket stimmt wieder"

Eibner-Pressefoto via www.imago-images.de

Peter Bosz (r.) schwärmt von Kai Havertz

Trainer Peter Bosz vom Fußball-Bundesligisten Bayer Leverkusen ist froh darüber, dass Kai Havertz zurück zu alter Stärke gefunden hat.

"Seit Anfang Januar ist er wieder der Kai, den wir alle von der vergangenen Saison kennen. Das Gesamtpaket stimmt wieder", sagte der Niederländer vor dem Spiel bei Union Berlin am Samstag.

Beim Heimsieg gegen Borussia Dortmund (4:3) sei zu sehen gewesen, "dass er sehr wichtig ist für die Mannschaft", so Bosz. Havertz hatte in der Hinrunde in einer Formkrise gesteckt.

Mit Blick auf die Aufgabe in Berlin dürfe wegen des Erfolgs gegen seinen früheren Klub Dortmund "die Euphorie jetzt auch nicht so groß sein, obwohl wir sehr gut gespielt haben", sagte Bosz. Union sei ein "absolut anderer Gegner mit seinen eigenen Qualitäten. Die sind mit ihrer Spielweise sehr gut."

Laut Bosz ist der defensive Mittelfeldspieler Charles Aranguíz nach wochenlanger Pause ein Kandidat für die Startelf: "Das wäre vielleicht möglich. Aber wir müssen abwarten."