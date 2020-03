Serie A wegen Corona womöglich ohne Publikum

APA (Archiv/AFP)

In der Serie A drohen in den nächsten Spielen leere Tribünen

Italiens Sportminister Vincenzo Spadafora hat durchklingen lassen, dass alle Spiele der Serie A aufgrund des Coronavirus bis auf weiteres ohne Zuschauer ausgetragen werden könnten. "Wir nähern uns dieser Entscheidung", sagte Spadafora am Mittwoch. Das für Donnerstag geplante Halbfinal-Rückspiel im Cup zwischen Napoli und Inter Mailand wurde indes abgesagt.

>> Spielplan der Serie A

Die Regierung in Rom hat wegen des Coronavirus im Februar die Aussetzung von sportlichen Veranstaltungen in fünf norditalienischen Regionen erlassen. Zehn Spiele in Italiens Fußball-Oberhaus und nun zwei in der Coppa Italia wurden bisher auf einen noch unbestimmte Zeitpunkt verschoben, darunter auch der Liga-Hit Juventus Turin gegen Inter.

Weitere Maßnahmen in Überlegung

Die Zahl der durch das Virus Erkrankten ist jedoch weiter am steigen, die Behörden überlegen weitere Maßnahmen zur Eindämmung.

apa