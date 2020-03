Leverkusen muss vorerst auf Amiri verzichten

View this post on Instagram

Eine Runde weiter💪🏽 DFB-Pokal Halbfinale✅💯 Leider habe ich mich gestern im Spiel an der Schulter verletzt und falle vorerst aus. Ich werde alles dafür tun, so schnell wie möglich wieder auf den Platz zurückzukehren. #StärkeBayer#Werkself#NA11⚽🔥 ⚫️🔴🦁 @bayer04fussball